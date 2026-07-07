Ялта переходит в режим строгой экономии электричества

Также с 20:00 до 08:00 прекращается работа и освещение строительных площадок (за исключением аварийного и сигнального освещения). Освещение улиц сокращается на 50%. Управляющим компаниям поручено разместить на информационных стендах и в подъездах таблички о возможном экстренном прекращении работы подъемников и о невозможности оперативной эвакуации людей во время отсутствия электричества.