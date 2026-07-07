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Ялта переходит в режим строгой экономии электричества

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости Крым. Ситуация с энергоснабжением в Ялте остается напряженной, поэтому город вынужден перейти в режим строгой экономии электричества. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко по итогам заседания Комиссии по ЧС.

Источник: РИА "Новости"

«Ситуация с энергоснабжением остается напряженной, поэтому мы вынуждены ужесточать требования, — пояснил Олефиренко. — Город переходит на режим строгой экономии».

Он отметил, что организациям и предприятиям всех форм собственности предписано сократить потребление электроэнергии. Все рекламные конструкции, витрины, фасадное освещение, архитектурная подсветка зданий, билборды и прочие технические рекламные средства рекомендуется отключить вплоть до особого распоряжения.

Также с 20:00 до 08:00 прекращается работа и освещение строительных площадок (за исключением аварийного и сигнального освещения). Освещение улиц сокращается на 50%. Управляющим компаниям поручено разместить на информационных стендах и в подъездах таблички о возможном экстренном прекращении работы подъемников и о невозможности оперативной эвакуации людей во время отсутствия электричества.

«Понимаю, что это доставляет неудобства, но эти меры направлены на то, чтобы мы все пережили этот период максимально устойчиво. Рассчитываю на сознательность и понимание ялтинцев! Вместе справимся», — резюмировал Сергей Олефиренко.

В понедельник мэр Ялты Янина Павленко также сообщила, что из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи обесточен ряд регионов Крыма, в том числе ЮБК. Однако назвать конкретные сроки восстановления подачи электроснабжения жителям пока невозможно.

В этот же день председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что ситуация в энергетике Крыма остается напряженной. Света нет в ряде населенных пунктов Северного, Западного и Центрального Крыма.

Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.

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