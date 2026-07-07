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В Володарском округе прокурор добился выплаты более 1 млн руб. работникам

Задолженность по зарплате существовала перед восемью работниками.

Источник: Время

Прокуратура Володарского муниципального округа добилась погашения задолженности по заработной плате перед 8 работниками одной коммерческой организации на сумму свыше 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Проверка соблюдения трудового законодательства выявила, что с января по сентябрь 2025 года руководитель фирмы, имея средства для выплат, использовал их на иные нужды, в том числе платил себе зарплату, из‑за чего образовалась задолженность перед сотрудниками.

По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленный срок), а директору внесено представление. После мер прокурорского реагирования задолженность полностью погашена, трудовые права работников восстановлены.

Ранее сообщалось, что более 47 млн рублей долга выплатила сотрудникам нижегородская IT-компания.