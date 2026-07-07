В Володарском округе прокурор добился выплаты более 1 млн руб. работникам

Прокуратура Володарского муниципального округа добилась погашения задолженности по заработной плате перед 8 работниками одной коммерческой организации на сумму свыше 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
Проверка соблюдения трудового законодательства выявила, что с января по сентябрь 2025 года руководитель фирмы, имея средства для выплат, использовал их на иные нужды, в том числе платил себе зарплату, из‑за чего образовалась задолженность перед сотрудниками.
По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленный срок), а директору внесено представление. После мер прокурорского реагирования задолженность полностью погашена, трудовые права работников восстановлены.
Ранее сообщалось, что более 47 млн рублей долга выплатила сотрудникам нижегородская IT-компания.