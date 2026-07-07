Мать погибшей пятилетней девочки из Ачинска обнаружили в Новосибирске

Мать пятилетней девочки, пропавшей в красноярском городе Ачинске и позднее найденной мертвой, обнаружили в Новосибирске. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Установлено, что 27 июля женщина вместе со своей дочерью ушла из квартиры в неизвестном направлении. Как пояснял отец ребенка, скандала или какой-либо другой причины для исчезновения у его супруги не было.
Позднее мать и дочь попали в объективы камер видеонаблюдения в городах Ачинске и Красноярске.
В минувшее воскресенье тело пропавшего ребенка было обнаружено у железнодорожной насыпи в Ачинске.
В ближайшее время женщину доставят в следственный отдел, где с ней будут работать сотрудники правоохранительных органов.