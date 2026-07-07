Директор стоматологии в Петербурге пойдёт под суд после гибели ребёнка

В Петербурге будут судить стоматолога, на приёме у которого умер шестилетний мальчик.
Как сообщает «Вечёрка», прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего директора частной стоматологической клиники. Его будут судить по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей услуг (пп. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
По версии следствия, с августа 2014-года по декабрь 2021-го мужчина использовал препараты с нарушением порядка их применения, в результате чего в декабре 2021 года в клинике скончался 6-летний ребёнок.
Напомним, мальчик с мамой пришёл на плановый прием в стоматологии на улице Шаврова. После осмотра педиатра в присутствии мамы ему наложили на лицо маску для введения в наркоз. Малыш не выдержал — после пары вдохов сердце мальчика остановилось. Его пытались реанимировать 45 минут, но спасти жизнь маленького пациента не удалось.
Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. По упомянутой статье можно сесть на срок до шести лет.