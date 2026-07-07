Директор стоматологии в Петербурге пойдёт под суд после гибели ребёнка

Напомним, мальчик с мамой пришёл на плановый прием в стоматологии на улице Шаврова. После осмотра педиатра в присутствии мамы ему наложили на лицо маску для введения в наркоз. Малыш не выдержал — после пары вдохов сердце мальчика остановилось. Его пытались реанимировать 45 минут, но спасти жизнь маленького пациента не удалось.