2,5 года колонии получил воронежец, работавший курьером у мошенников

В октябре 2025 года молодой человек, действуя по инструкции неизвестных (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), похищал деньги у пенсионеров в Семилуках под предлогом перевода накоплений на безопасный банковский счет. Мужчина выступал в качестве курьера, приезжал к жертвам, находившимся в стрессовой ситуации, и забирал у них наличные. В частности, у двух пожилых людей он забрал почти 3 млн рублей.