На Правой набережной сносят старинное здание на территории мукомольного завода (фото)

В Калининграде во вторник, 7 июля, начался снос довоенного краснокирпичного здания на Правой набережной, которое находится на территории мукомольного завода. Судя по публичной кадастровой карте, объект (дом № 15) расположен на земельном участке с кадастровым номером 39:15:111605:3, который относится к землям населенных пунктов. При этом само здание, как сообщили «Новому Калининграду» в приемной компании «Русский хлеб» принадлежит одному из юридических лиц предприятия (от подробного оперативного комментария в компании отказались, предложив написать официальный запрос).
В Службе госохраны объектов культурного наследия «Новому Калининграду» сообщили, что здание не является памятником.
«Сама мельница ОКН, а это здание рядом с ОКН. Оно находится в зоне регулирования застройки, запретов на снос в данной зоне нет», — уточнила заместитель руководителя Службы Мария Страхова.
Фото: Евгений Мосиенко.
То, что сносимое здание формально не является памятником, подтвердил и начальник отдела охраны объектов культурного наследия и туризма администрации Калининграда Константин Золошков. При этом Золошков отметил, что оно вполне заслуживало им быть.
«Это потеря», — отметил чиновник.
О проблеме также высказался в своем телеграм-канале «Культурная индустриализация» калининградский краевед и экскурсовод Евгений Мосиенко.
«Этот случай демонстрирует, насколько несовершенна у нас система охраны памятников, — заявил Мосиенко. — Историческое здание мельницы является объектом культурного наследия, и, конечно, выявлять его необходимо в составе ансамбля. Вместо этого под защиту ставится только один производственный корпус, а здание в 15 метрах от него, обладающее всеми признаками памятника, — нет».