На Правой набережной сносят старинное здание на территории мукомольного завода (фото)

В Калининграде во вторник, 7 июля, начался снос довоенного краснокирпичного здания на Правой набережной, которое находится на территории мукомольного завода. Судя по публичной кадастровой карте, объект (дом № 15) расположен на земельном участке с кадастровым номером 39:15:111605:3, который относится к землям населенных пунктов. При этом само здание, как сообщили «Новому Калининграду» в приемной компании «Русский хлеб» принадлежит одному из юридических лиц предприятия (от подробного оперативного комментария в компании отказались, предложив написать официальный запрос).