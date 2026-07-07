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На Правой набережной сносят старинное здание на территории мукомольного завода (фото)

В приемной компании «Русский хлеб» сообщили, что здание принадлежит им, но отказались от оперативного комментария по этому вопросу.

В Калининграде во вторник, 7 июля, начался снос довоенного краснокирпичного здания на Правой набережной, которое находится на территории мукомольного завода. Судя по публичной кадастровой карте, объект (дом № 15) расположен на земельном участке с кадастровым номером 39:15:111605:3, который относится к землям населенных пунктов. При этом само здание, как сообщили «Новому Калининграду» в приемной компании «Русский хлеб» принадлежит одному из юридических лиц предприятия (от подробного оперативного комментария в компании отказались, предложив написать официальный запрос).

В Службе госохраны объектов культурного наследия «Новому Калининграду» сообщили, что здание не является памятником.

«Сама мельница ОКН, а это здание рядом с ОКН. Оно находится в зоне регулирования застройки, запретов на снос в данной зоне нет», — уточнила заместитель руководителя Службы Мария Страхова.

Фото: Евгений Мосиенко.

То, что сносимое здание формально не является памятником, подтвердил и начальник отдела охраны объектов культурного наследия и туризма администрации Калининграда Константин Золошков. При этом Золошков отметил, что оно вполне заслуживало им быть.

«Это потеря», — отметил чиновник.

О проблеме также высказался в своем телеграм-канале «Культурная индустриализация» калининградский краевед и экскурсовод Евгений Мосиенко.

«Этот случай демонстрирует, насколько несовершенна у нас система охраны памятников, — заявил Мосиенко. — Историческое здание мельницы является объектом культурного наследия, и, конечно, выявлять его необходимо в составе ансамбля. Вместо этого под защиту ставится только один производственный корпус, а здание в 15 метрах от него, обладающее всеми признаками памятника, — нет».

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