Мужчина скончался из-за взрыва колеса тракторного прицепа под Воронежем

Несчастный случай со смертельным исходом произошёл с 55-летним сотрудником АО «Экотехнологии» в Семилукском районе Воронежской области. Об этом сообщили в региональной Гострудинспекции во вторник, 7 июля.
Тракторист менял переднее колесо тракторного прицепа, когда оно внезапно взорвалось. Мужчина получил многочисленные травмы от вылетевшего металлического диска.
Пострадавшего доставили в больницу. Однако от полученных травм мужчина скончался.
Гострудинспекция ведёт расследование. В рамках него будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.
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