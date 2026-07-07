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Мужчина скончался из-за взрыва колеса тракторного прицепа под Воронежем

Погибший являлся сотрудником АО «Экотехнологии».

Источник: АиФ Воронеж

Несчастный случай со смертельным исходом произошёл с 55-летним сотрудником АО «Экотехнологии» в Семилукском районе Воронежской области. Об этом сообщили в региональной Гострудинспекции во вторник, 7 июля.

Тракторист менял переднее колесо тракторного прицепа, когда оно внезапно взорвалось. Мужчина получил многочисленные травмы от вылетевшего металлического диска.

Пострадавшего доставили в больницу. Однако от полученных травм мужчина скончался.

Гострудинспекция ведёт расследование. В рамках него будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

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