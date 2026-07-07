Мать мертвой 5-летней девочки нашли в Новосибирске

27 июня Екатерина вместе с пятилетней дочерью ушла из квартиры на улице Красной Звезды в Ачинске и пропала. Об исчезновении заявил её муж. По его словам, супруга и раньше уходила из дома, но обычно возвращалась через несколько дней. В этот раз она взяла с собой дочь.