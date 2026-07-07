Мать мертвой 5-летней девочки нашли в Новосибирске

Следователи установили местонахождение 32-летней Екатерины, пропавшей вместе с пятилетней дочерью 27 июня. Женщину зафиксировали камеры видеонаблюдения в центре Новосибирска — за пределами Красноярского края, где её искали больше недели. На седьмые сутки поисков на железнодорожной насыпи в Ачинске было найдено тело девочки. Подробности — в материале krsk.aif.ru.
Шла по зебре.
Вечером 7 июля стало известно, что правоохранители установили местонахождение 32-летней Екатерины. Женщину зафиксировали камеры видеонаблюдения в Новосибирске. Судя по фотографиям, которые опубликовал Следственный комитет, разыскиваемая рано утром прогуливалась по центру города. Так, на одном из кадров она переходит дорогу по «зебре» через Красный проспект на площади Ленина. На втором снимке сибирячка накануне заходила в один из магазинов города.
Отмечается, что установить её личность помогла видеоаналитика, а также совместная работа правоохранителей.
«В ближайшее время женщина будет доставлена в следственный отдел для проведения с ней следственных действий», — сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Также решается вопрос о перемещении Екатерины в Красноярск.
Ранее волонтёры предполагали, что жительница Ачинска покинула регион. По данным поисковиков, она передвигалась автостопом. Один из водителей, подвозивший её, сообщил, что она могла направляться в Томск или Новосибирск. В розыске участвовали около 100 сотрудников полиции и 30 добровольцев.
6 июля Екатерину объявили в федеральный розыск. В Следственном комитете подчеркнули: женщину ищут как пропавшую без вести, а не как подозреваемую.
Раньше уходила из дома.
27 июня Екатерина вместе с пятилетней дочерью ушла из квартиры на улице Красной Звезды в Ачинске и пропала. Об исчезновении заявил её муж. По его словам, супруга и раньше уходила из дома, но обычно возвращалась через несколько дней. В этот раз она взяла с собой дочь.
Сначала камеры видеонаблюдения зафиксировали их в Ачинске, а затем в Красноярске — на улице Норильской. На некоторых записях женщина была уже одна, без ребёнка.
По данным прокуратуры, Екатерина проходила консультативное лечение в психоневрологическом диспансере. Первые записи в её карте датируются 1998 годом. Знакомые также отмечали у неё склонность к бродяжничеству и странности в поведении.
Также известно, что в семье больше нет детей. На профилактических учётах она не состояла, женщина не работала, а её супруг — индивидуальный предприниматель.
Нашли на железнодорожной насыпи.
Тело девочки обнаружили 5 июля на железнодорожной насыпи в Ачинске у улицы, носящей название 5 Июля. Из-за сильных гнилостных изменений точную причину смерти пока установить не удалось, назначены дополнительные экспертизы.
Как сообщала корреспонденту krsk.aif.ru сотрудница пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина, тело девочки было найдено с выраженными гнилостными изменениями, поэтому точную причину гибели пока назвать невозможно.
Правоохранители рассматривают криминальную версию, но окончательные выводы будут сделаны после заключения экспертов.