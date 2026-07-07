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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиками в Починковском районе

ДТП случилось около пяти часов дня 7 июля.

Источник: Время

В Починках Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Нижегородской области.

Во вторник, 7 июля, в 17:05 на 225-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов столкнулись два грузовых автомобиля.

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Газель» при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущество в движении грузовику Isuzu с прицепом, за рулем которого находился 28-летний мужчина.

В результате столкновения 55-летний пассажир «Газели» получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.

Еще два человека — второй пассажир «Газели» (28 лет) и водитель Isuzu — получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и детали трагедии.

Ранее сообщалось, что грузовик сбил пешехода на улице Карла Маркса в Нижнем Новгороде.