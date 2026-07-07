Один человек погиб и двое ранены в ДТП в Починках

В Починках произошло страшное ДТП, в результате которого погиб один человек. Еще двое участников аварии получили ранения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.
Авария произошла сегодня, 7 июля, в 17:05 на 225 км трассы Нижний Новгород — Саратов. 49-летний водитель автомобиля ГАЗель не уступил дорогу машине Isuzu на перекрестке.
В результате ДТП 55-летний пассажир ГАЗели скончался до приезда бригады скорой помощи. Еще один пассажир отечественного авто и водитель иномарки были доставлены в больницу с травмами.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что 13-летнюю девочку на самокате сбили на переходе в Нижнем Новгороде.