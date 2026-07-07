1 млн рублей долга вернули восьмерым нижегородским работникам

В Нижегородской области благодаря вмешательству прокуратуры погашена задолженность по зарплате перед 8 работниками. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Прокуроры Володарского округа установили, что руководитель компании не платил зарплату свои сотрудникам с января по сентябрь 2025 года. При этом он имел возможность заплатить им. Однако деньги уходили на другие нужды, в том числе на зарплату самому руководителю.
Долг превысил 1 млн рублей. Сейчас трудовые права работников восстановлены, задолженность погашена в полном объеме.
Ранее сообщалось, что более 98 млн рублей долгов по зарплате вернули нижегородцам за месяц.