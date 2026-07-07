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1 млн рублей долга вернули восьмерым нижегородским работникам

Руководитель не платил зарплату с января по сентябрь 2025 года.

В Нижегородской области благодаря вмешательству прокуратуры погашена задолженность по зарплате перед 8 работниками. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Прокуроры Володарского округа установили, что руководитель компании не платил зарплату свои сотрудникам с января по сентябрь 2025 года. При этом он имел возможность заплатить им. Однако деньги уходили на другие нужды, в том числе на зарплату самому руководителю.

Долг превысил 1 млн рублей. Сейчас трудовые права работников восстановлены, задолженность погашена в полном объеме.

Ранее сообщалось, что более 98 млн рублей долгов по зарплате вернули нижегородцам за месяц.