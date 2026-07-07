В Курске начнут судить фигурантов дела о ЧВК «Ястреб»

В деле также фигурируют эпизоды с похищением и истязанием военнослужащих, которые хотели перейти в другие части. По данным следствия, их насильно удерживали, избивали и пытали, добиваясь признания Марущенко своим командиром. Один из эпизодов связан с похищением военного корреспондента, которого, как утверждается, удерживали в полевом лагере, избивали и требовали за него выкуп.