Инженерам Волжской ГЭС вынесли приговор за гибель альпиниста

Перед судом предстали два инженера Волжской ГЭС Красноглазова Д. и Сивцова Д., а также четверо работников АО «Гидроремонт-ВКК» Ильина С., Новикова В., Рыскалиева А. и Варганова А. А. Суд установил, что между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК» был заключен договор оказания услуг по техническому обслуживанию основного производственного оборудования. Однако сотрудники «Гидроремонта» Ильин С., Новиков В., Рыскалиев А. и Варганов А. формально отнеслись к осмотру оборудования.