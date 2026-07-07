12-летнего мальчика заживо сожгли в Ростове

В Ростове-на-Дону 12-летний мальчик заживо сгорел во дворе жилого дома. Ребёнок получил ожоги 95 процентов тела и на следующий день умер в больнице. Мать погибшего уверена, что сына облили бензином и подожгли знакомые, пишет 161.RU.
Мальчик приехал погостить к бабушке из Аксая и отпросился на ночёвку к приятелю. Что происходило во дворе в промежутке с половины первого до половины второго ночи, мать знает со слов очевидцев. Девочка, ставшая свидетельницей, рассказала, что увидела яркую вспышку и услышала крик. Подросток бегал по двору, охваченный пламенем, пока на помощь не сбежались люди из соседних домов.
Ребёнка тушили подручными средствами.
«Девочка его накрыла мокрой простынёй, так он обгорел. Полностью, весь сгорел совсем. На нём даже клочка одежды не осталось», — рассказала его мама.
Очевидцы подтверждают: зрелище было ужасающим, на теле не осталось ни кожи, ни одежды. При этом мальчик находился в сознании и, по словам матери, повторял, что его поджёг знакомый, называл имя.
Двое приятелей, которые были с подростком в тот момент, утверждают, что подожгли лавку, а огонь перекинулся случайно. Семья погибшего в эту версию не верит. Та самая лавка практически не пострадала.
В Следственном комитете от комментариев отказались. Мать погибшего опросили, но возбуждено ли уголовное дело, женщина не знает.