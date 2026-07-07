12-летнего мальчика заживо сожгли в Ростове

Мальчик приехал погостить к бабушке из Аксая и отпросился на ночёвку к приятелю. Что происходило во дворе в промежутке с половины первого до половины второго ночи, мать знает со слов очевидцев. Девочка, ставшая свидетельницей, рассказала, что увидела яркую вспышку и услышала крик. Подросток бегал по двору, охваченный пламенем, пока на помощь не сбежались люди из соседних домов.