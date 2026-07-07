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В Москве робот-доставщик впервые в истории скрылся с места ДТП

В районе Западное Дегунино на севере Москвы робот-курьер задел припаркованную машину и скрылся с места ДТП.

В районе Западное Дегунино на севере Москвы робот-курьер задел припаркованную машину и скрылся с места ДТП. Видео было опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, как курьер едет от жилого дома, но случайно задевает припаркованный рядом автомобиль. При этом робот сразу же развернулся и поехал по тротуару в неизвестном направлении.

Робот-курьер скрылся с места происшествия. Этот случай является первым в истории. Согласно имеющимся сведениям, инцидент произошел в районе дома № 14 по Базовской улице.

Как пояснили в пресс-службе сервиса автономной доставки, функционирование роботов-курьеров полностью регламентировано нормами ПДД. Соответствующие правила дорожного движения интегрированы в программное обеспечение устройств на уровне базовых алгоритмов.

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