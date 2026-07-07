На Дону мужчина едва не погиб из-за пожара от сигареты

ЧП произошло в трехэтажном жилом доме Новочеркасска. По прибытию на место спасатели выяснили, что в одной из квартир горит мебель. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Огнеборцы обнаружили без сознания 63-летнего хозяина жилья. Мужчину срочно эвакуировали на свежий воздух и передали медикам. С отравлением продуктами горения пострадавшего доставили в городскую больницу скорой помощи.​По предварительным данным, причиной ЧП стала неосторожность при курении. На ликвидацию открытого огня выезжали 16 сотрудников МЧС на 5 спецмашинах.