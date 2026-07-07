Родители заперли четверых детей в комнате без окон и морили голодом

В Бразилии задержали супругов, которые держали четверых детей в запертой комнате. Подростки не ходили в школу, жили в антисанитарии и питались в том же помещении, где спали. Об этом пишет Metropoles.
Полиция вышла на семью после анонимного звонка. В доме в Апаресиде-де-Гояния сотрудники муниципальной гвардии обнаружили ребёнка и троих подростков 12, 14 и 17 лет. Двое старших были заперты в комнате без окна. Еды не хватало, а условия были абсолютно непригодны для жизни.
Родителей задержали и передали профильным органам. Возбуждено дело по статьям о жестоком обращении, незаконном лишении свободы и возможном нецелевом использовании пособий. Один из детей страдает расстройством аутистического спектра, и его выплаты родители тратили на свои развлечения.
Младшего ребёнка отпустили после осмотра врачами. Двоих старших оставили в больнице из-за признаков недоедания. Сейчас дети находятся под наблюдением медиков.