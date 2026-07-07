Родители заперли четверых детей в комнате без окон и морили голодом

Полиция вышла на семью после анонимного звонка. В доме в Апаресиде-де-Гояния сотрудники муниципальной гвардии обнаружили ребёнка и троих подростков 12, 14 и 17 лет. Двое старших были заперты в комнате без окна. Еды не хватало, а условия были абсолютно непригодны для жизни.