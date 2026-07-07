Знакомые убийцы 12-летней девочки из Ленобласти рассказали о его прошлом: преступник потерял дочь

Мужчина «влил» целое состояние в лечение дочери, но через год после этого она скончалась. Произошедшее тяжело отразилось на семейной жизни пары. Сам житель Ленобласти признавался, что супруга не могла больше иметь детей, а между ними почти не было интимной близости.