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Знакомые убийцы 12-летней девочки из Ленобласти рассказали о его прошлом: преступник потерял дочь

Убивший 12-летнюю девочку из Ленобласти потерял дочь из-за тяжелой болезни.

Источник: Комсомольская правда

Задержанный за убийство 12-летней девочки из Ленобласти мужчина потерял свою дочь, которая скончалась из-за тяжелой болезни. Подробностями прошлого преступника поделились его знакомые в беседе с «КП-Петербург».

Уточняется, что более 10 лет назад мужчина и его супруга ждали своего первого ребенка. Однако, как сообщили врачи, девочка была не здорова. Сам преступник и его жена решили растить ребенка, несмотря на все риски.

«Медики не обещали ничего хорошего: сказали, что ребенок либо не выживет, либо будет тяжелобольным. В итоге девочка родилась с генетическим заболеванием», — рассказал один из знакомых семьи.

Мужчина «влил» целое состояние в лечение дочери, но через год после этого она скончалась. Произошедшее тяжело отразилось на семейной жизни пары. Сам житель Ленобласти признавался, что супруга не могла больше иметь детей, а между ними почти не было интимной близости.

Сейчас преступник находится в СИЗО. За жестокое убийство 12-летней девочки ему может грозить пожизненный срок.