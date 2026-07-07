Сгорел заживо. 12-летний школьник погиб в муках из-за вспыхнувшего бензина

В донской столице произошла чудовищная трагедия. 12-летний ребёнок скончался в больнице от ожогов 95% тела. Очевидцы утверждают, что от погибшего мальчика шёл сильный запах бензина. Следователи возбудили дело об убийстве.
Что известно об этой чудовищной ситуации, собрал rostov.aif.ru.
Ничего, кроме глаз.
То, что произошло в одном из дворов Первомайского района, больше похоже на сюжет фильма, чем на реальную жизнь. По словам очевидцев, 12-летний мальчик вспыхнул буквально за секунду.
По словам местных жителей, мальчик гостил у бабушки в Ростове, а жил в пригороде. В донской столице он подружился с тремя сверстниками. Все вместе ребята 29 июня отправились погулять в позднее время. Тогда и произошло несчастье.
Это случилось на улице Казахской, у дома № 88. Свидетели той страшной ночи до сих пор не могут прийти в себя. Один из них в разговоре с журналистами сетевого издания 161.ru сделал леденящее душу признание: на теле не было ни мяса, ни крови. Ничего, кроме глаз.
Ребёнка в критическом состоянии доставили в больницу, где врачи боролись за его жизнь. Однако 30 июня сердце мальчика остановилось. Огласку этой истории придали только сейчас.
Назвал имя мучителя?
Для матери погибшего школьника эти слова — страшное подтверждение её худших кошмаров. Женщина уверена: её сына не просто обожгло случайно. Подростки, которые были рядом, рассказывают иную версию: якобы они просто подожгли лавочку, а огонь перекинулся на друга.
Самым страшным доказательством мать считает последние слова сына. По её информации, мальчик, получив несовместимые с жизнью ожоги, всё же смог назвать имя подростка, который мог спровоцировать трагедию.
Что ж произошло, теперь будут разбираться правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В официальной сводке СК звучит сухо: «группа несовершеннолетних неосторожно обращалась с легковоспламеняющейся жидкостью».
Однако тот факт, что дело квалифицировали именно как убийство, а не как причинение смерти по неосторожности, говорит о том, что в ведомстве всерьёз рассматривают версию об умышленном поджоге.
Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. Именно она должна ответить на главный вопрос: мог ли огонь перекинуться на одежду мальчика случайно от горящей лавочки, или же парня облили прицельно? Допрашиваются все свидетели и очевидцы.
На особом контроле дело держит и прокуратура. Ведомство взяло под строгий надзор ход и результаты расследования, чтобы не допустить сокрытия преступлений и выяснить все обстоятельства гибели несовершеннолетнего.
Мальчика уже проводили в последний путь. Редакция приносит соболезнования родным и близким погибшего ребёнка.