Сгорел заживо. 12-летний школьник погиб в муках из-за вспыхнувшего бензина

Это случилось на улице Казахской, у дома № 88. Свидетели той страшной ночи до сих пор не могут прийти в себя. Один из них в разговоре с журналистами сетевого издания 161.ru сделал леденящее душу признание: на теле не было ни мяса, ни крови. Ничего, кроме глаз.