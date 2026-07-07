Полицейские задержали 18-летнего калининградца, проломившего мужчине голову булавой

В Калининграде правоохранители задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
«Предварительно установлено, что в ночное время злоумышленник вместе со своими знакомыми находился возле пивного бара на улице Куйбышева. Компания громко слушала музыку и шумела, в связи с чем 41-летний местный житель сделал им замечание. Между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс горожанину несколько ударов по голове предметом, конструктивно схожим с булавой. Пострадавший обратился за медицинской помощью в больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом лобной кости», — рассказали в полиции.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. По решению суда молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.