Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские задержали 18-летнего калининградца, проломившего мужчине голову булавой

У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом лобной кости.

В Калининграде правоохранители задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«Предварительно установлено, что в ночное время злоумышленник вместе со своими знакомыми находился возле пивного бара на улице Куйбышева. Компания громко слушала музыку и шумела, в связи с чем 41-летний местный житель сделал им замечание. Между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс горожанину несколько ударов по голове предметом, конструктивно схожим с булавой. Пострадавший обратился за медицинской помощью в больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом лобной кости», — рассказали в полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. По решению суда молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше