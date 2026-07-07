Полицейские задержали 18-летнего калининградца, проломившего мужчине голову булавой

«Предварительно установлено, что в ночное время злоумышленник вместе со своими знакомыми находился возле пивного бара на улице Куйбышева. Компания громко слушала музыку и шумела, в связи с чем 41-летний местный житель сделал им замечание. Между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс горожанину несколько ударов по голове предметом, конструктивно схожим с булавой. Пострадавший обратился за медицинской помощью в больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом лобной кости», — рассказали в полиции.