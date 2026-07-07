В Ростове-на-Дону 12-летний мальчик погиб в результате игр с бензином

В Ростове-на-Дону 12-летний мальчик погиб в результате неосторожного обращения с легковоспламеняющейся жидкостью. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
Установлено, что группа несовершеннолетних в ночное время неосторожно обращалась с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате один из них получил термический ожог и был госпитализирован. Усилия врачей не увенчались успехом, ребенок погиб в больнице.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшедшего, допрашивают свидетелей о очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
РЕН ТВ уточняет, что несовершеннолетние ради забавы обливали себя бензином и поджигали его. Однако в какой-то момент один из участников группы вспыхнул. Подростки попытались своими силами сбить пламя и спасти товарища, но погасить огонь оперативно им не удалось.