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Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Энергодаре, водитель в тяжёлом состоянии

В Энергодаре Запорожской области украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, пострадал водитель. Глава города Максим Пухов сообщил, что инцидент произошёл на улице Казацкой, а машина в результате прямого попадания загорелась.

Источник: Life.ru

Владельца транспортного средства успели эвакуировать из горящего салона и доставили в приёмное отделение МСЧ-145. По словам Пухова, пострадавший находится в тяжёлом состоянии и госпитализирован в хирургическое отделение. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Курске украинские беспилотники атаковали Центральный и Железнодорожный округа. На проспекте Клыкова повреждены 16 автомобилей и семь квартир, всего затронуты восемь домов, включая четыре частных. Специальные комиссии обследуют территорию, власти окажут помощь с восстановлением жилья и компенсацией за машины.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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