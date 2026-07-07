Женщина, поставившая ребенка на колени в Алтуфьеве, заявила, что дети «ее обожают»

Яна Хомутова, поставившая сына на колени в Алтуфьеве, утверждает, что дети ее «обожают». В беседе с журналистами она подчеркнула, что ситуация была нормальной.
— Ситуация, конечно, вышла некрасивая. Может быть, для посторонних она выглядит слишком чрезмерной, но я за себя знаю, что моя совесть спокойна и дети меня обожают, — уточнила москвичка.
По словам Хомутовой, супруг ее во всем поддерживает. Кроме того, подобных ситуаций раньше не возникало, дома у семьи все хорошо.
— Посторонним людям кажется, что у нас все плохо. А те люди, которые нас знают близко, смеются над этим раздутым инфоповодом, — цитирует ее «Москва 24».
По словам очевидцев, москвичка заставила ребенка встать на колени и поцеловать ей ноги. После о произошедшем сообщили в правоохранительные органы.
6 июля полицейские задержали женщину. Прибывшие на место инспекторы по делам несовершеннолетних быстро установили личность Хомутовой.