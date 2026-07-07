За день над регионами России сбили 190 украинских дронов

Вечером этого же дня средства ПВО отразили нападение четырёх дронов, которые направлялись в сторону Москвы. За весь день системы ПВО уничтожили 55 беспилотников на подлёте к столице. Специалисты экстренных служб продолжают осматривать места падения обломков и устранять последствия.