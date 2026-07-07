Жуткая смерть на Волге: солист оркестра погиб под гидроциклом

В Татарстане завершены поиски 35-летнего солиста государственного оркестра Виктора Севастьянова, утонувшего в Волге. Тело артиста обнаружено водолазами в 80 метрах от берега на глубине 6,5 метра. Причиной трагедии стал наезд гидроцикла под управлением 22-летней девушки, не имевшей прав на управление маломерным судном.
Инцидент произошел 6 июля около 15:30 в акватории Волги у поселка Октябрьский Зеленодольского района. Девушка, управлявшая гидроциклом, сбила группу из трех мужчин, катавшихся на сапборде. В результате столкновения все трое оказались в воде. Двое пострадавших смогли самостоятельно добраться до берега, Севастьянов — нет.
Поисковую операцию проводили водолазы зонального поисково-спасательного отряда № 2 МЧС Республики Татарстан, к работам привлекались 13 спасателей и шесть единиц техники. Обнаруженное тело передано следственным органам.
По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По неофициальным данным, погибший и виновница происшествия отдыхали в одной компании, девушка была трезва и после аварии пыталась самостоятельно искать музыканта.
Виктор Севастьянов родился 10 июня 1991 года. Артист выступал в Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая, был солистом государственного оркестра народных инструментов Татарстана, играл в кавер-группе и преподавал гитару в международной школе Казани. В соцсетях музыканта сохранились совместные фотографии с Дмитрием Дюжевым, Аллой Рид, Сергеем Никоненко и Евгением Кунгуровым.
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