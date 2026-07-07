Паводок вскрыл серпентарий: 900 змей ползают по улицам

По данным главы сельсовета деревни Дэнвэй У Чжи, среди сбежавших есть ядовитые особи. Один местный житель уже пострадал от укуса змеи и доставлен в больницу для экстренной помощи. Власти призывают граждан не пытаться ловить рептилий самостоятельно и сообщать об их обнаружении.