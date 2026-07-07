Паводок вскрыл серпентарий: 900 змей ползают по улицам

Из-за разрушительного наводнения на юге Китая на свободе оказались сотни змей. Инцидент произошел утром 6 июля в городском округе Хэнчжоу провинции Гуанси, где паводковые воды разрушили серпентарий в поселке Юньбяо. По предварительным оценкам, с фермы сбежали от 800 до 900 рептилий.
Причиной ЧП стал тайфун, прорвавший плотину водохранилища Люлань. Наводнение затронуло около 85 тысяч человек, власти эвакуировали примерно 54 тысячи жителей, четыре человека погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести.
По данным главы сельсовета деревни Дэнвэй У Чжи, среди сбежавших есть ядовитые особи. Один местный житель уже пострадал от укуса змеи и доставлен в больницу для экстренной помощи. Власти призывают граждан не пытаться ловить рептилий самостоятельно и сообщать об их обнаружении.
На месте происшествия работают спасательные команды и добровольческая группа по отлову змей. По словам главы сельсовета, основная масса рептилий была унесена потоками воды, и большинство из пойманных змей оказались неядовитыми водяными. Крупные фермеры полагают, что сбежавшие особи вряд ли выживут, долго находясь в воде.
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