Третий за сутки танкер атакован в Ормузском проливе

Попадания по второму и третьему судам были зафиксированы менее чем за час. Один из танкеров получил незначительные повреждения конструкции после атаки беспилотника, второй был поражён неопознанным снарядом. В обоих случаях обошлось без жертв и ущерба для экологии. Ранее утром в том же районе третье судно сообщило о попадании неизвестного снаряда в левый борт, что вызвало пожар. И этот экипаж не пострадал.