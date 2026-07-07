В Китае при оползне погибли пять человек, ещё 12 под завалами

Ранее сообщалось, что в Китае в настоящее время сохраняется сложная погодная ситуация, вызванная сразу несколькими стихийными явлениями. В северной провинции Хэбэй из-за продолжительных ливней реки вышли из берегов, что привело к разрушению дорог и мостов. Кроме того, в западной части Тихого океана набирает силу ещё один циклон — тайфун «Бэви», который, по оценкам метеорологов, в ближайшие дни может перерасти в супертайфун.