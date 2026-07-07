Вертолет эвакуировал туристов, столкнувшихся с медведем на горе

Четверо альпинистов попали в экстремальную ситуацию в японской префектуре Хоккайдо. Компания туристов, спускавшаяся с горы Томурауси, столкнулась с медведем, который перекрыл им путь. Для спасения группы властям пришлось задействовать вертолет, сообщает телеканал UHB.
Инцидент произошел 4 июля на высоте около 1700 метров. Хищник, чей рост достигал полутора метров, приблизился к туристам на 50 метров и какое-то время удерживал их на месте. Вскоре зверь ушел в лес, однако люди побоялись продолжать спуск, опасаясь новой встречи, и вызвали спасателей.
По данным полиции, у альпинистов при себе были колокольчики и свистки для отпугивания животных, однако отсутствовал специальный медвежий спрей. Местные власти расценили это как недостаточную экипировку, учитывая, что гора Томурауси известна своей популяцией хищников.
Несмотря на это, стоимость спасательной операции туристам не предъявят. Японское законодательство не позволяет взимать плату за вылет вертолета в подобных экстренных случаях. Пострадавших среди альпинистов нет, все четверо доставлены в безопасное место.
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