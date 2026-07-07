Вертолет эвакуировал туристов, столкнувшихся с медведем на горе

Инцидент произошел 4 июля на высоте около 1700 метров. Хищник, чей рост достигал полутора метров, приблизился к туристам на 50 метров и какое-то время удерживал их на месте. Вскоре зверь ушел в лес, однако люди побоялись продолжать спуск, опасаясь новой встречи, и вызвали спасателей.