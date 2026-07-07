На Кубани произошел пожар на промышленном объекте после падения обломков дрона

В Краснодарском крае пожар возник на одном из промышленных предприятий в результате падения обломков беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба по региону.
«В станице Смоленской Северского района упали обломки БПЛА. В результате произошло возгорание на территории одного из предприятий», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших среди граждан в результате инцидента нет. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб, идет тушение возгорания.
Ранее KP.RU сообщал, что пожар произошел на промышленном предприятии в Калужской области в результате атаки беспилотника. Как заявил губернатор региона Владислав Шапша в ночь на 7 июля силы ПВО отразили атаку ВСУ, уничтожив шесть украинских беспилотников.