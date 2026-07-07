Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Японии мужчину повторно арестовали по обвинению в суши-терроризме

Следователи предъявили ему новые обвинения после распространения скандального видео.

Источник: Аргументы и факты

В Японии местного жителя, распространившего скандальное видео из суши-ресторана, вновь арестовали, сообщают Telegram-каналы.

«Полиция Японии повторно арестовала 23-летнего мужчину, прославившегося после публикации вирусного ролика, в котором он облизывает бутылку с соевым соусом и другие предметы общего пользования в ресторане с конвейерной подачей суши», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на этот раз следователи предъявили ему новые обвинения, связанные с выявлением дополнительных эпизодов в рамках дела о «суши-терроризме».

После публикации ролика компания-владелец ресторана столкнулась с серьезным репутационным ущербом, а акции оператора сети ненадолго снизились. Кроме того, инцидент спровоцировал волну подобных выходок, которые в японских СМИ получили название «суши-терроризм».

Ранее сообщалось, что в Японии арестовали 28-летнего мужчину за препятствование бизнесу. Он забронировал 580 номеров в отелях, но не собирался в них проживать.