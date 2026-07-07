В Японии мужчину повторно арестовали по обвинению в суши-терроризме

«Полиция Японии повторно арестовала 23-летнего мужчину, прославившегося после публикации вирусного ролика, в котором он облизывает бутылку с соевым соусом и другие предметы общего пользования в ресторане с конвейерной подачей суши», — говорится в сообщении.