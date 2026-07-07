Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RZN: Тела двух девушек обнаружили рядом с многоэтажным домом в Рязани

В Рязани рядом с многоэтажным домом обнаружили тела двух девушек. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в RZN.info.

В Рязани рядом с многоэтажным домом обнаружили тела двух девушек. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в RZN.info.

По словам очевидцев, трагедия произошла на улице Бирюзова, 7б. Возраст погибших не уточняется. На месте происшествия работают экстренные службы, уточнили в материале.

В тот же день стало известно, что ребенок загорелся по неизвестной причине во время ссоры с приятелями на улице Казахской в Ростове-на-Дону. Выпивавшая компания, которая отдыхала рядом, начала тушить его пивом и водкой.

4 июля 31-летняя россиянка погибла после падения с восьмого этажа многоквартирного дома на острове Пхукет в Таиланде. По словам мужа погибшей, у них произошла ссора.