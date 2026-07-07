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В Сочи и Сириусе объявляли угрозу атаки БПЛА

Об этом предупредили главы местных администраций.

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Режим угрозы атаки БПЛА объявляли в Сочи и на федеральной территории Сириус. Об этом власти сообщили в Telegram-каналах.

«На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов», — написал глава Сочи Андрей Прошунин.

Также угроза атаки объявлена на федеральной территории Сириус. «Существует угроза атаки БПЛА», — написал глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин.

Позднее власти заявили об отбое угрозы атаки беспилотников.

В новость внесены изменения (23:06 мск) — добавлена информация об отмене угрозы атаки БПЛА.

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