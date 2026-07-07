В Рязани завели дело после обнаружения тел девушек

«По факту смерти двух несовершеннолетних девушек, тела которых обнаружены возле жилого дома в Московском районе Рязани, возбуждено дело по пп. “а” и “в” части 2 статьи 110 (доведение до самоубийства в отношении двух и более несовершеннолетних). Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливается круг общения погибших, обстоятельства и причины произошедшего», — сказал собеседник агентства.