Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Японии альпинистов эвакуировали с горы после встречи с медведем

В Японии группу альпинистов эвакуировали с горы на вертолете после встречи с медведем.

Источник: Аргументы и факты

В Японии группу альпинистов эвакуировали с горы на вертолете после встречи с медведем. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на телеканал UHB.

Инцидент произошел 4 июля в префектуре Хоккайдо. Четверо альпинистов спускались с горы Томурауси, когда заметили хищника примерно в 50 метрах от себя.

Медведь преградил людям путь на высоте около 1,7 тыс. метров. Через некоторое время животное исчезло из виду, однако альпинисты не рискнули продолжать спуск самостоятельно.

На место вызвали вертолет, который эвакуировал группу с горы. В полиции отметили, что альпинисты были недостаточно подготовлены к возможной встрече с медведем. При себе у них были только колокольчики и свистки, но не было специального спрея для отпугивания животных.