Службы устраняют последствия атаки БПЛА ВСУ на НПЗ в Омской области

«Проанализировали атаку противника, с которой столкнулся наш регион вчера. Средства ПВО сбили большую часть атаковавших вражеских БПЛА. Профильными службами оперативно ликвидируются последствия», — написал он в своём телеграм-канале.
Украинские беспилотники атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод 6 июля. Системы ПВО Минобороны РФ уничтожили большую часть дронов. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
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