Львица не пережила обысков у Царукяна и умерла

О состоянии двух других львов, а также изъятого тигра информация не раскрывается. Напомним, 6 июля Следственный комитет Армении провел масштабные обыски в доме Царукяна и еще по 70 адресам. В ходе операции из поместья политика изъято 190 чучел животных и птиц, а крупных хищников перевезли в зоопарк.