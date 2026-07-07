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Львица не пережила обысков у Царукяна и умерла

Один из трех львов, изъятых накануне из частного особняка задержанного политика Гагика Царукяна, скончался в Ереванском зоопарке.

Один из трех львов, изъятых накануне из частного особняка задержанного политика Гагика Царукяна, скончался в Ереванском зоопарке. Как сообщает News.am со ссылкой на администрацию зверинца, животное не пришло в сознание после наркоза, примененного для транспортировки.

В зоопарке уточнили, что причиной гибели самки стали преклонный возраст и сопутствующие заболевания. «Органы и системы организма животного были поражены, что является следствием возрастных изменений», — говорится в официальном заявлении, где также указано, что эти данные подтверждены актом вскрытия.

О состоянии двух других львов, а также изъятого тигра информация не раскрывается. Напомним, 6 июля Следственный комитет Армении провел масштабные обыски в доме Царукяна и еще по 70 адресам. В ходе операции из поместья политика изъято 190 чучел животных и птиц, а крупных хищников перевезли в зоопарк.

Сам Гагик Царукян, лидер партии «Процветающая Армения» и бывший кандидат в президенты, задержан. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации преступных доходов. Политик свою вину отрицает, его защита готовит апелляцию.

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