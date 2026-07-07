Предприятие загорелось после падения обломков беспилотника в Краснодарском крае

В станице Смоленской Северского района Краснодарского края было зафиксировано падение обломков БПЛА, на территории одного из местных предприятий произошел пожар. Об этом во вторник, 7 июля, сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.
— В результате падения беспилотника ВСУ произошло возгорание на территории одного из предприятий. Никто не пострадал, — сказано в мессенджере МАКС.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
В тот же день губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что профильные службы ликвидируют последствия атаки украинских дронов на Омский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Вместе с коллегами из правоохранительных и силовых структур он провел совмещенное заседание оперативного штаба и антитеррористической комиссии области, на котором проанализировал атаку БПЛА.
6 июля глава региона передал, что дроны ВСУ атаковали Омский НПЗ, и уточнил, что силы ПВО смогли ликвидировать большинство вражеских беспилотников. В результате атаки никто не погиб и не пострадал. В тот же день несколько украинских беспилотников достигли северного промышленного узла Омска.