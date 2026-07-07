Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Майорке турист погиб во время акции против массового туризма

На популярном пляже Эс-Тренк на Майорке во время купания погиб 60-летний турист из Германии.

Источник: Аргументы и факты

На популярном пляже Эс-Тренк на Майорке во время купания погиб 60-летний турист из Германии. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на Bild.

По данным издания, трагедия произошла 5 июля. Мужчина находился в воде, когда начал тонуть. Предварительно, у него также произошел сердечный приступ.

Прибывшие медики пытались реанимировать туриста, однако спасти его не удалось.

В это же время неподалеку проходила массовая акция протеста против чрезмерного туризма на острове.

Организаторы демонстрации и местные власти подчеркнули, что протест не связан с несчастным случаем на пляже.