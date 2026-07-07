На Майорке турист погиб во время акции против массового туризма

На популярном пляже Эс-Тренк на Майорке во время купания погиб 60-летний турист из Германии. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на Bild.
По данным издания, трагедия произошла 5 июля. Мужчина находился в воде, когда начал тонуть. Предварительно, у него также произошел сердечный приступ.
Прибывшие медики пытались реанимировать туриста, однако спасти его не удалось.
В это же время неподалеку проходила массовая акция протеста против чрезмерного туризма на острове.
Организаторы демонстрации и местные власти подчеркнули, что протест не связан с несчастным случаем на пляже.