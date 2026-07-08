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Двое взрослых погибли, трое детей пострадали в ДТП в Ростовской области

Водитель и маленькие дети пострадали в ДТП на трассе Шахты — Раздорская, есть погибшие.

Источник: Комсомольская правда

Двое взрослых погибли, трое детей пострадали в серьезном ДТП на трассе Шахты — Раздорская в Ростовской области. Авария произошла вечером 7 июля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, 28-летний водитель «Киа Сид» ехал со стороны Усть-Донецкого района в сторону Шахт. Он не справился с управлением. В итоге машина съехала на попутную обочину, а затем оказалась на встречной полосе, где произошло столкновение сначала с «КамАЗом», а затем с грузовым автомобилем «Ситрак».

— На месте погибли пассажиры автомобиля «Киа Сид» 28 и 53 лет. Пострадали дети в возрасте 1 года, 4 и 6 лет. Водитель с травмами вместе с детьми был доставлен в больницу, — сообщили в МВД.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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