Двое взрослых погибли, трое детей пострадали в ДТП в Ростовской области

По предварительным данным, 28-летний водитель «Киа Сид» ехал со стороны Усть-Донецкого района в сторону Шахт. Он не справился с управлением. В итоге машина съехала на попутную обочину, а затем оказалась на встречной полосе, где произошло столкновение сначала с «КамАЗом», а затем с грузовым автомобилем «Ситрак».