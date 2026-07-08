На Украине сообщили, что пожар на складе в Вишневом до сих пор не потушили

Ранее несколько депутатов Верховной рады заявили, что на складе в Вишневом хранились боеприпасы и ракеты ПВО. В течение всего дня на складе продолжалась детонация, а многие украинские политики и СМИ возмущались тем, что склад с боеприпасами находился в жилой застройке. На этом фоне Генштаб ВС Украины поспешил заявить, что в их зону ответственности склад не входит. Ни одно другое силовое ведомство также не признало склад своим. Это вызвало вторую волну критики — силовиков обвинили в попытке снять с себя ответственность за нарушение собственных же внутренних указов и за пренебрежение безопасностью жителей.