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На Украине сообщили, что пожар на складе в Вишневом до сих пор не потушили

В ликвидации последствий задействовано около 200 спасателей и 55 единиц спецтехники, уточнили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Украинские спасатели второй день не могут потушить уничтоженный в результате взрыва склад в Вишневом под Киевом, где, предположительно, хранились боеприпасы. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«В настоящее время специалисты ГСЧС продолжают ликвидировать очаги пожара, разбирать поврежденные конструкции и обследовать территорию на наличие взрывоопасных предметов. Также задействованы кинологические расчеты. Для тушения пожара используется авиация — вертолет ГСЧС выполнил более 30 сбросов воды. В общем, в ликвидации последствий задействовано около 200 спасателей и 55 единиц спецтехники», — указано в сообщении ведомства.

Ранее несколько депутатов Верховной рады заявили, что на складе в Вишневом хранились боеприпасы и ракеты ПВО. В течение всего дня на складе продолжалась детонация, а многие украинские политики и СМИ возмущались тем, что склад с боеприпасами находился в жилой застройке. На этом фоне Генштаб ВС Украины поспешил заявить, что в их зону ответственности склад не входит. Ни одно другое силовое ведомство также не признало склад своим. Это вызвало вторую волну критики — силовиков обвинили в попытке снять с себя ответственность за нарушение собственных же внутренних указов и за пренебрежение безопасностью жителей.