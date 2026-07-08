В станице Смоленская на Кубани начался пожар из-за падения обломков дрона ВСУ

«В станице Смоленской Северского района упали обломки БПЛА. В результате произошло возгорание на территории одного из предприятий», — говорится в сообщении оперштаба, опубликованном в мессенджере «Макс».
Согласно предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. На месте падения обломков работают оперативные и экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий возгорания и уточнением масштабов повреждений.
В тот же день в Минобороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 190 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России. Как уточняется, дроны были сбиты над 13 регионами, включая Краснодарский край.