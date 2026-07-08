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На северо-востоке Украины наблюдаются перебои со светом и водой

Жителей города Зенькова в Полтавской области предупредили, что вода будет подаваться по графику, и призвали сделать запасы.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Отключение света, а также перебои с водоснабжением наблюдаются в Полтавской области на северо-востоке Украины после повреждения объектов критической инфраструктуры.

В Telegram-канале территориальной общины города Зенькова, расположенного в Полтавском районе области, сообщается об отсутствии электроснабжения в связи с повреждением объектов. Жителей также предупреждают, что вода будет подаваться по графику, и просят сделать запасы.

Ранее власти региона сообщили о повреждении энергетического объекта в Полтавском районе, однако других подробностей не приводили.