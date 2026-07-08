На северо-востоке Украины наблюдаются перебои со светом и водой

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Отключение света, а также перебои с водоснабжением наблюдаются в Полтавской области на северо-востоке Украины после повреждения объектов критической инфраструктуры.
В Telegram-канале территориальной общины города Зенькова, расположенного в Полтавском районе области, сообщается об отсутствии электроснабжения в связи с повреждением объектов. Жителей также предупреждают, что вода будет подаваться по графику, и просят сделать запасы.
Ранее власти региона сообщили о повреждении энергетического объекта в Полтавском районе, однако других подробностей не приводили.