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СК возбудил дело после обнаружения тел двух девушек в Рязани

Тела двух несовершеннолетних девушек обнаружили вечером 7 июля возле жилого дома в Московском районе Рязани. После трагедии Следственный комитет начал расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Life.ru

Как сообщили в региональном управлении СК, возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства двух и более несовершеннолетних. Следователи устанавливают причины гибели девушек, а также выясняют возможных участников событий, которые могли повлиять на произошедшее.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, проводится комплекс необходимых проверок. Все обстоятельства трагедии будут установлены в рамках расследования.

Ранее Life.ru писал о трагедии в Уссурийске, где 43-летнего мужчину, несколько дней пытавшегося получить помощь у прохожих, нашли мёртвым в лесу. Родственники обратились в полицию 22 июня. По их словам, накануне рано утром мужчина ушёл из дома в нижнем белье и не вернулся. Заявители пояснили, что он был дезориентирован и нуждался в медицинской помощи. Выяснилось, что мужчина подходил к прохожим за помощью, но получал отказ. Некоторые снимали его на телефон, но в полицию никто не сообщил.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.