В Киеве произошли взрывы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Взрывы произошли в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
Подробностей не приводится.
Ранее издание сообщало об одном взрыве в украинской столице.
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
В новость внесены изменения (01:05 мск) — добавлена информация о новых взрывах.
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