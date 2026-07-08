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Гостелерадио Ирана сообщило о взрывах в портовом городе

В портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана зафиксирована серия из шести взрывов, сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

В портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана зафиксирована серия из шести взрывов, сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB. Информации о характере происшествия, возможных жертвах или разрушениях на момент публикации не поступало.

Местные власти пока не комментируют инцидент.

Бендер-Аббас является крупнейшим морским портом Ирана и важным логистическим узлом на побережье Персидского залива. Обстоятельства случившегося выясняются. Официальных заявлений правоохранительных органов или экстренных служб не приводилось. Сообщается, что на месте работают оперативные службы, детали уточняются.

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