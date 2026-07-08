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Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 3 685

Председатель Национальной ассамблеи боливарианской республики Хорхе Родригес также заявил, что 16 740 человек получили ранения.

КАРАКАС, 8 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 3 685. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес.

Согласно приведенной им ежедневной правительственной сводке, ранения получили 16 740 человек, 17 907 лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения. В ходе поисково-спасательных операций спасены 6 462 человека, 25 970 прошли лечение в больницах и медицинских учреждениях. Помощь оказана 86 794 семьям, пострадавшим передано 9 603 тонны продуктов питания.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй.

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