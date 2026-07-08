NM: подозреваемую в покушении на Ермолаева привлекали за хулиганство

Гражданка Украины Анастасия Березовская, проживавшая в Житомире и подозреваемая в причастности к покушению на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако, ранее не имела серьезных правовых проблем, кроме нескольких эпизодов хулиганства, сообщает французская газета Nice-Matin со ссылкой на дипломатические источники.