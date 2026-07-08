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NM: подозреваемую в покушении на Ермолаева привлекали за хулиганство

Подозреваемую в покушении на Ермолаева украинку привлекали за хулиганство.

Источник: Аргументы и факты

Гражданка Украины Анастасия Березовская, проживавшая в Житомире и подозреваемая в причастности к покушению на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако, ранее не имела серьезных правовых проблем, кроме нескольких эпизодов хулиганства, сообщает французская газета Nice-Matin со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее издание отмечало, что Березовская некоторое время проживала в Германии, имея статус беженки.

«Эта женщина, предположительно установившая взрывное устройство, всю свою жизнь провела в Житомире и не имела серьезных судебных разбирательств, за исключением нескольких мелких эпизодов хулиганства, по которым применялись стандартные административные санкции», — сообщает издание.

Ранее в эксклюзивной беседе с aif.ru криминалист Михаил Игнатов заявил, что одним из возможных заказчиков покушения на олигарха Ермолаева в Монако являются украинские спецслужбы.

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