NM: подозреваемую в покушении на Ермолаева привлекали за хулиганство

Гражданка Украины Анастасия Березовская, проживавшая в Житомире и подозреваемая в причастности к покушению на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако, ранее не имела серьезных правовых проблем, кроме нескольких эпизодов хулиганства, сообщает французская газета Nice-Matin со ссылкой на дипломатические источники.
Ранее издание отмечало, что Березовская некоторое время проживала в Германии, имея статус беженки.
«Эта женщина, предположительно установившая взрывное устройство, всю свою жизнь провела в Житомире и не имела серьезных судебных разбирательств, за исключением нескольких мелких эпизодов хулиганства, по которым применялись стандартные административные санкции», — сообщает издание.
Ранее в эксклюзивной беседе с aif.ru криминалист Михаил Игнатов заявил, что одним из возможных заказчиков покушения на олигарха Ермолаева в Монако являются украинские спецслужбы.