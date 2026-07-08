В Киеве и Одессе прогремели мощные взрывы

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».
«В Киеве слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрыв прогремел в Одессе.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Напомним, накануне военные РФ нанесли удары по используемым в интересах украинских войск автозаправочным станциям и цистернам с топливом в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики.
По данным Минобороны РФ, целями ударов стали АЗС и цистерны, в том числе в Краматорске.