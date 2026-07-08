РИА Новости: Мать пропавшей в Ачинске девочки пока остается в статусе свидетеля

Позже следователи возбудили дело, 5 июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а ее мать в Новосибирске 7 июля. Следствие рассматривает версию о причастности к убийству ребенка его матери. Женщину доставят в Красноярск на самолете и повезут в Ачинск.