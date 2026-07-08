РИА Новости: Мать пропавшей в Ачинске девочки пока остается в статусе свидетеля

Мать девочки, пропавшей в городе Ачинск Красноярского края и найденной мертвой 5 июля, пока остается в статусе свидетеля. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в управлении СК России по региону.
— Статус свидетеля пока на данный момент, — рассказала собеседница РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
Женщина с девочкой пропали 27 июня. С заявлением в полицию о пропаже обратился муж 32-летней пропавшей. Также он сообщил, что супруга и раньше могла позволить себе уйти из дома.
Позже следователи возбудили дело, 5 июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а ее мать в Новосибирске 7 июля. Следствие рассматривает версию о причастности к убийству ребенка его матери. Женщину доставят в Красноярск на самолете и повезут в Ачинск.
По словам отца девочки, жена — 32-летняя Екатерина — брала займы в микрофинансовых организациях. Кроме того, он подтвердил, что у его дочери было психическое расстройство.